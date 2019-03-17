Yıldırım: "Akıllı Yatırımlar Yapmamız Lazım" - İstanbul

Yıldırım: "Akıllı Yatırımlar Yapmamız Lazım" - İstanbul

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda "Küresel Ticaretin Merkezi İstanbul Geleceğini konuşuyor" programında konuştu.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda "Küresel Ticaretin Merkezi İstanbul Geleceğini konuşuyor" programında konuştu.

Kaynak: AA
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