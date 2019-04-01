Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binasından Ayrıldı
Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.
Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK/ İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Yıldırım, saat 23.00 sıralarında geldiği il binasından saat 05.15 sıralarında ayrıldı.
Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın çıkışı
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Kaynak: DHA