Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binasından Ayrıldı

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binasından Ayrıldı

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binasından Ayrıldı

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Yıldırım, saat 23.00 sıralarında geldiği il binasından saat 05.15 sıralarında ayrıldı. 

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın çıkışı

-Detaylar

Kaynak: DHA
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