Yıldırım'a istihdam kompleksi İstihdam oluşumuna destek sağlanması ve nitelikli iç gücü üretilmesi noktasında önemli çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, gençlerin yaşamına dokunacak yeni bir sosyal projeyi hayata geçiriyor.

Yıldırım Belediyesi'nin, çalışmayan eğitim ve öğrenimde olmayan 18-29 yaş arası gençlere; yetkinliklerine ve geliştirilebilir özelliklerine uygun mesleki beceriler kazandırmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçireceği 'Yıldırım İstihdam Kompleksi'nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım başta olmak üzere Bursa'daki işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlayacak, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklediği, Yıldırım İstihdam Kompleksi'nin yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu. Yıldırım Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü paydaşlığında, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) ile Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iştirakçiliğinde hayat bulacak Yıldırım İstihdam Kompleksi'nde, Bursa'da iş açığı olduğu belirtilen alanların başında gelen Endüstriyel Dikim Makinası Operatörlüğü, CNC Torna Eğitimi Düzenlenmesi, CNC Freze Eğitimi Düzenlenmesi, Cad-Cam, Makine Tasarım, Saç-Metal Kalıp Tasarımı, Bebe-Çocuk Modelistliği, Jakarlı ve Armürlü Dokuma Desen Desinatörlüğü branşlarında eğitimler verilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonrasında işe yerleştirilmelerine destek olunacak.

DONANIMLI KOMPLEKS

Yıldırım'da ciddi anlamda bir iş gücü olduğunu, bu iş gücünün hem nitelikli hale gelmesi hem de aktif olarak istihdama dahil olması için elinden geleni yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gençlerimize bir sosyal yardımda bulunmaktan ziyade, onların birer altın bilezik sahibi olmalarını, meslek edinmelerini önemsiyoruz. Daha önce İŞKUR ve BTSO ile yaptığımız ortak protokol gereği Yıldırım İstihdam Ofisimizi açmıştık. Şimdi ofisimizi genişleterek burada vereceğimiz hizmetimizi daha yaygın hale getiriyoruz. İnşa çalışmalarımızı sürdürdüğümüz alanda 2 atölye binamızı gerçekleştiriyoruz ve yeni derslikler, seminer salonlarıyla beraber yaklaşık 8 birim daha istihdam merkezimize ilave ederek gençlerimizin hem iş bulmaları hem de meslek edinmeleri noktasında önlerini açmaya gayret ediyoruz. Yıldırım İstihdam Kompleksi projemiz yaklaşık 2 buçuk milyon TL bütçeli bir proje. Yapacağımız atölyelerle birlikte Endüstriyel Dikim Makinası Operatörlüğü, CNC Torna Eğitimi, CNC Freze Eğitimi, Cad-Cam kursları, Makine Tasarım, Saç-Metal Kalıp Tasarımı, Bebe-Çocuk Modelistliği, Jakarlı ve Armürlü Dokuma Desen Desinatörlüğü alanlarında gençlerimize hem meslek edindireceğiz hem de onların iş edinmeleri noktasında yanlarında olduğumuzu göstereceğiz. Yıldırım'a çok güzel bir hizmet noktası kazandıracağımız projemizin şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler