Yıldırım'a bin 424 yeni ekmek kapısı Ekonomik yaşamın can damarı esnafı destekleyen Yıldırım Belediyesi, iş yeri açılmasını kolaylaştıracak düzenlemeleri hayata geçirerek ilçenin, girişimcilerin tercihi olmasını sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçede yeni ekmek kapılarının açılması için girişimcilere destek oluyor. İlçenin ekonomisini güçlendirmek adına esnafın yanında yer alan ve destekleyen Yıldırım Belediyesi, Nisan 2019'dan bugüne kadar 2 bin 872 iş yerine çalışma ruhsatı verdi. Öte yandan vatandaşlara tanıdığı kolaylıkla iş yeri ruhsat taleplerini internet sitesi üzerinden de alan Yıldırım Belediyesi'nin, Covid-19 tedbirleri nedeniyle de girişimcilerin başvurularını belediye hizmet binasına gitmeden yildirim.bel.tr resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmelerine teşvik ettiği sistem üzerinden 147 esnaf başvurusunu online olarak sağladı.

EKONOMİK DEĞER ARTIYOR

İlçe ekonomisinin gelişmesinde esnafın paydaşlar arasında lokomotif olarak önemli bir görevi temsil ettiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında yer alıyoruz. İlçemizin ekonomik yaşamının gelişmesinde esnafımız büyük bir görevi icra ediyor. Biz de ekmek kapılarıyla hemşehrilerimize hizmet veren esnafımıza destek oluyoruz. Esnafımız güçlüyse bizde güçlüyüz demektir. Bölgemizde açılan iş yerleri, büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir. İşletme sayılarının yaygınlaşmasıyla birlikte bölgelerimizin ekonomik değeri de artıyor. Her zaman yatırımcılarımız ve esnafımızla iş birliği içinde olacağız. Yatırımcı da, işveren de tercihini Yıldırım'dan yana kullanarak ekonomimize katkı sağlıyor. Özellikle Covid-19 süreciyle birlikte vatandaşlarımızın internet üzerinden başvurularını gerçekleştirmelerini teşvik ederek günlük hayatlarını kolaylaştıracak projeleri sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler