Yıldırım'a aşevi geliyor

Evinde yemek yapamayanlar aşevinden faydalanacak

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesine yapılacak aşevi muhtaç vatandaşları doyuracak.

Yıldırım'da yeni dönemde aşevi binası olacak. Evinde yemek yapamayanlara aşevinden yardım yapılacak. Yemek dağıtımı ile birlikte aşevinde yemek salonu da yapılacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal sorumluluklarını her daim yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, göreve geldiklerinde ramazan ayının rahmeti ve bereketiyle buluşmuş olduklarını anlattı. Ramazan ayında iş adamlarını, ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya gayret ettiklerini anlatan Oktay, "İlçemizde ihtiyaç sahiplerine yardımlarımız oldu. Bu yardımları onlara ulaştırdık. Aynı zamanda bizim bölgemiz bebe ve çocuk sektörünün dünyadaki merkezlerinden bir tanesi. Bu anlamda da bölgedeki hayırseverlerimizin desteğiyle hem Yıldırım'daki çocuklarımıza ulaştık, hemde bizim kardeş bölgemizdeki yerlere katkılar unduk. Onlara buradan bayramlık eşyalar gönderdik. Yaklaşık 30 bin çocuğumuza destek olduk" dedi.

Aşevi çalışması olacağına değinen Yılmaz, "Evinde yemek yapamayan insanlarımıza ulaşacağız. İlerleyen günlerde kendi mekanımızı yaparak desteklerimizi sürdürmüş olacağız. Aşevinde yemek dağıtımı ve yemek salonu olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA