Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı
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Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı.

Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı
03.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:26

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı.

Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan toplam bin 22 personelin yer aldığı 72 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı. Operasyonlarda 80 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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