Yıldırım 8-Savur operasyonunda 24 gözaltı - Yıldırım 8-Savur operasyonunda 24 gözaltı Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için operasyonlar aralıksız sürüyor Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkartmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de başlatılan Yıldırım...

- Yıldırım 8-Savur operasyonunda 24 gözaltı

Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için operasyonlar aralıksız sürüyor

MARDİN - Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkartmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de başlatılan Yıldırım 8-Savur operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK-KCK'ya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mardin İl Jandarma Komutanlığınca sevk ve idare edilen operasyonda Mardin, Diyarbakır, Batman il jandarma komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik koruyucularından oluşan bin 831 personel ve 122 operasyonel timin görev yaptığı belirtildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplamda 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 mağara sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti. Mardin Yıldırım-8 Savur operasyonu kapsamında bu sabah Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı terörle mücadele timleri tarafından 24 şahıs PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla operasyonla göz altına alındı. Halkın desteği ile yıldırım operasyonlarının inançlı inatçı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA