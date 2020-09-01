Yıldırım 8-Savur operasyonunda 24 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıldırım 8-Savur operasyonunda 24 gözaltı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkartmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de başlatılan Yıldırım 8-Savur operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından...

Yıldırım 8-Savur operasyonunda 24 gözaltı
01.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:42

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkartmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de başlatılan Yıldırım 8-Savur operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK-KCK'ya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mardin İl Jandarma Komutanlığınca sevk ve idare edilen operasyonda Mardin, Diyarbakır, Batman il jandarma komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik koruyucularından oluşan bin 831 personel ve 122 operasyonel timin görev yaptığı belirtildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplamda 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 mağara sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti. Mardin Yıldırım-8 Savur operasyonu kapsamında bu sabah Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı terörle mücadele timleri tarafından 24 şahıs PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla operasyonla göz altına alındı. Halkın desteği ile yıldırım operasyonlarının inançlı inatçı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

(Özgür Kaya/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Güncel
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp 'Halkımızı test etmek için yaptım' diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi 3. Sayfa
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp "Halkımızı test etmek için yaptım" diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı Güncel
Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada 3. Sayfa
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor
'Sen benim anneme nasıl küfür edersin' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Sınır kapılarını kapatan Macaristan, Süper Kupa finali için yabancılara giriş izni verecek
Sınır kapılarını kapatan Macaristan, Süper Kupa finali için yabancılara giriş izni verecek
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı
Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Didem Soydan Deniz Akkaya Mustafa Sandal
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Enner Valencia Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Eylül İzmir Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Yıldırım 8-Savur operasyonunda 24 gözaltı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 11:00:38. #1.14#
title