Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu başlatıldı
29.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:54

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

Bahse konu operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından 67 operasyonel timdeki 1006 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-1 Operasyonu'nun Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında, 19 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-2 Operasyonu'nun Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, 26 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-3 Operasyonu'nun Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars illeri kırsalında, 28 Temmuz 2020'de başlatılan Yıldırım-4 Operasyonunun ise Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında devam ettiği vurgulandı.

Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının koordinesinde, temmuz ayında başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 24 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım operasyonlarının, halkın desteği ile "inançlı ve kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar Güncel
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Politika
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın Ekonomi
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Demet Akalın, 'Dolandırıldım' diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı
ABD'de kaza yapan sürücü, aracı patlamadan son anda kurtarıldı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Pelin Akil Ebru Şallı Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu başlatıldı - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 13:54:12. #1.14#
title