"Yıldırım 23 Haziran'dan sonra da çalışkanlığıyla milletimize hizmet edecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz, Binali Yıldırım ağabeyimizi şöyle tanıdık; 17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımıza her şartta destek veren ve sürekli çalışan, üreten bir ağabey, bakanımız, büyüğümüz olarak tanıdık. En önemli özelliği de çalışmak ve sadakat olarak karşımıza çıktı. İnşallah 23 Haziran'dan sonra da o çalışkanlığıyla birlikte iş üreterek, taş üstüne taş koyarak İstanbul'umuza, milletimize hizmet edecek." dedi.

Bakan Kurum, Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde Zeyneb-i Kübra Camisi'nde bir taziyeye katıldıktan sonra esnafı ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinde bir vatandaşın, İstanbul'un içindeki trafik gişelerinden dolayı sıkıntı yaşandığını ve çözüm beklediklerini söylemesi üzerine Bakan Kurum, konuyla ilgileneceklerini ifade etti.

Bakan Kurum daha sonra bir kafeye girerek, ders çalışan öğrencilerin yanına oturdu ve onlarla sohbet etti. Öğrencilerin talebi üzerine bir test sorusunu çözmeye çalışan Bakan Kurum, soruyu çözmekte zorlanınca matematik öğretmeni olan eşi Şengül Kurum'u aradı. Kurum, eşinin yardımıyla soruyu çözdü.

Gençlerin sorun ve taleplerini de dinleyen Kurum, sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.

Tahtakale Mahallesi'nde oturan bir vatandaşla sohbet eden Kurum, mahallede gerçekleştirmek istedikleri dönüşümle ilgili hem vatandaşa hem de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Kentsel dönüşümü Tahtakale'de başlatacağız"

Bakan Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm ile ilgili genelgeyi gönderdiklerini ve 19 Mayıs tarihi itibarıyla genelgeyle ilgili sürecin tamamlandığını belirerek, şöyle konuştu:

"Gelen veriler ışığında artık önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümü, acil öncelikli alanlarda başlamak suretiyle dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu noktada Avcılar ilçemizde hem 31 Mart seçimleri öncesinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler gereği hem de bölgenin ihtiyacı gereği kentsel dönüşümü Avcılar Tahtakale'de başlatacağız. İlk etapta başlatacağımız 50 bin konutluk aynı anda kentsel dönüşüm projesi içerisinde Tahtakale projemiz de olacak. Tahtakale'mize ilişkin rezerv alanda konut üreteceğiz. Vatandaşımız ister kendi yerinde, isterse rezerv alanında, isterse de imar planı karşılığı yüklenicilerle anlaşması karşılığında bu kentsel dönüşüm sürecini tamamlamış olacağız. İnşallah orası bittiğinde de altyapısıyla, sosyal donatısıyla, yeşil alanlarıyla hazır hale gelmiş örnek bir ilçemiz, mahallemiz olarak karşımıza çıkacak. Biz istiyoruz ki hiçbir vatandaşımız deprem riski altında yaşamasın, çocuklarımız en güzel ortamlarda yaşasın. Çocuklarımız için yeşil alanları bol, Avrupa standartlarında şehirler, mahalleler hayal ediyoruz. Bütün hayalimiz çocuklarımız ve geleceğimiz için. İnşallah onu da kararlı bir şekilde yapacağız."

"Esenler'de yatay mimariye 5 bin rezerv konut üreteceğiz"

İstanbul'daki dönüşüm ile ilgili genel değerlendirme yapan Bakan Kurum, "Tarihi alanları ile deprem riski altında olan alanları ayırıyoruz. Öncelikli olarak o tarihi alanların dönüşümü ve gerçekten bizim ecdadımızın bize bıraktığı o eserleri gün yüzüne çıkaracak, Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Mimar Sinan'ın eserlerini gün yüzüne çıkaracak o tarihsel dönüşümü yapmak istiyoruz. Buna ilişkin yerlerimizin tespitini yaptık. Bir de bunun dışında da acil öncelikli dediğimiz alanlar var. Kartal ve Kağıthane'de bunu başlattık, Esenler'de yıl sonuna kadar 5 bin rezerv konut üreteceğiz ki bu az katlı yatay mimariye uygun bir şekilde. Gaziosmanpaşa'da bu kentsel dönüşümde vatandaşımızın mağdur olmaması açısından da olaya tamamen biz el koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde, Gaziosmanpaşa'daki fiili kentsel dönüşüme TOKİ başkanlığımızla girmek suretiyle yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutun ihalesini de yapıyor olacağız. Beyoğlu'nda başlayan bir projemiz var. Küçükçekmece'de, Başakşehir'de acil gördüğümüz tüm alanlara dokunmak suretiyle ilgili yerel yönetimlerimizle el birliğiyle bu süreci yöneteceğiz. Kentsel dönüşüm bizim için çok önemli bir proje." diye konuştu.

"Binali Yıldırım'ın özelliği çalışkan ve sadık"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim süreci performasının sorulması üzerine ise "Biz hep icratlarla ön plana çıktık." diyen Bakan Kurum, "Ben kendim de bugüne kadar hep icraat yaptım. Yaptığım işlerden dolayı da çok mutlu ve memnunum. 17 yıldır biz AK Parti iktidarı olarak, hükümetleri olarak İstanbul'a hep hizmet ettik. İstanbul'a 235 milyar liralık yatırım yaptık. Altyapıya, ulaşıma, kentsel dönüşüme kadar bir çok hizmet yaptık." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sözlerimi şöyle tamamladı:

"Bu hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık. Onun liderliğinde en yakın çalışma arkadaşlarından biri de Binali Yıldırım'dı. Biz, Binali Yıldırım Ağabeyimizi şöyle tanıdık; 17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımıza her şartta destek veren ve sürekli çalışan, üreten bir ağabey, bakanımız, büyüğümüz olarak tanıdık. En önemli özelliği de çalışmak ve sadakat olarak karşımıza çıktı. İnşallah 23 Haziran'dan sonra da o çalışkanlığıyla birlikte iş üreterek, taş üstüne taş koyarak İstanbul'umuza, milletimize hizmet edecek. Biz de, onunla omuz omuza, sırt sırta bu süreci yönetmek istiyoruz. İstanbul'umuzun geleceği için de bunun çok önemli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Sosyal belediyecilik anlayışıyla 1994 yılında başlattığımız süreci, inşallah yeni bir 25 yılın başlangıcında Binali başkanımızla yapmak istiyoruz."

Kaynak: AA