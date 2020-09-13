Yıldırım-11 Herekol operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Yıldırım-11 Herekol operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yıldırım-11 Herekol operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
13.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:56

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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