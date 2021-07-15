Yıldırım: "100 yıl önceki milli ruh, 15 Temmuz'da da kendini göstermiştir"
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Yıldırım: "100 yıl önceki milli ruh, 15 Temmuz'da da kendini göstermiştir"

Yıldırım: '100 yıl önceki milli ruh, 15 Temmuz'da da kendini göstermiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin Türk halkının güçlü direnişi sayesinde bastırıldığını ve Türkiye demokrasisinin büyük bir tehlike atlattığını ifade etti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin Türk halkının güçlü direnişi sayesinde bastırıldığını ve Türkiye demokrasisinin büyük bir tehlike atlattığını ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yıldırım, "Nasıl ki Kurtuluş Savaşında atalarımız, halkımız, yediden yetmişe işgalcilere karşı varını yoğunu ortaya koyarak direnmişse, aynı ruh yüz yıl sonra tekrar ortaya çıkarak 15 Temmuz gecesi kendisini göstermiştir." dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi halkın karşı çıkmasıyla engellenen ilk darbe girişimi olma özelliği taşıması nedeniyle önemli olduğunu kaydeden Bülent Yıldırım, "15 Temmuz direnişi ile Türkiye ve Türk halkı tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi ve bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Başarılı olması mümkün olmayan bu girişim tam anlamıyla bir vatan hainliğiydi. Demokraside egemenlik halka aittir, bu tecrübeden öğrenilen dersler ile tarihsel anlar yaşamış olmanın getirdiği özgüven ve bilgelik Türk halkının demokrasi yolunda ilerlemesine ışık tutacaktır." ifadelerini kullandı.

"Erzurum Harita ve Kadastro Mühendisleri Bölge Temsilciliği olarak demokrasiye, ülkemizin tam bağımsızlığına zarar verecek her türlü eylemin, girişimin, askeri ya da sivil darbenin karşısındayız" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizin büyümesini, birlik ve beraberliğini engellemek isteyen terör ve güç odaklarının maşaları tarafından ülkemize ve milletimize karşı haince ve kalleşçe yapılan bu girişimi şiddet ve nefretle kınıyor, bu vesileyle bayrağımız, ezanımız, devletimiz ve hak ile özgürlük için canlarını seve seve ortaya koyan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, bu uğurda gazi olan vatandaşlarımıza, bundan sonraki yaşamlarında güzellikler diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yıldırım: "100 yıl önceki milli ruh, 15 Temmuz'da da kendini göstermiştir" - Haberler
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