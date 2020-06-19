Yıldıray Yalçın'a işletmecilik ödülü Yıldıray Yalçın yönetimindeki Menderes Hadırlı Restaurant, İnşaat Magazin Dergisi tarafından ayın işletmesi seçildi.

Yıldıray Yalçın yönetimindeki Menderes Hadırlı Restaurant, İnşaat Magazin Dergisi tarafından ayın işletmesi seçildi.

Korona virüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi ülkemizde de geniş önlemler alınan pandemi tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde Menderes Hadırlı Restaurant ayın mekanı olmayı başardı.

Birbirinden farklı lezzetlerin yanı sıra, hijyen ve temizlik kurallarına son derece riayet eden mekan, müşterilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'nin markası haline gelen Menderes Hadırlı Restaurant ustasından mangalına, ciğerinden kuşbaşına kadar birbirinden farklı zengin et çeşitlerini bulabileceğiniz mekan, Adanalıları farklı bir yemek kültürüyle buluşturmaya devam ediyor.

Zengin çeşitleriyle müşterilerini ağırlıyor

Mekan sahibi Yıldıray Yalçın, yeni normalleşme sürecinde de tüm kurallara uyduklarını dile getirerek, göl manzarasını yemekle buluşturarak müşterilerini ağırlamanın haklı gururunu yaşadıklarının altını çizdi. Menderes Hadırlı Restaurant Her kesimin damak tadına uygun kebap ve yemek çeşitleri, zengin menü, meze çeşitleri, el yapımı özel tatlılar ve sürpriz ikramlarıyla müşterilerini bekliyor.

Adanalılar lezzete doyacak

Farklı mimarisi dikkat çeken Menderes Hadırlı Restaurant bin kişilik kapasitesiyle Türkiye'de alakart Restaurantçılıkta bir ilk olmayı başardı. Yıldıray Yalçın yönetimindeki mekan Adanalıları eşsiz lezzetlerle buluştururken mimari yapısıyla da büyülüyor. İnşaat Magazin Dergisinin ayın işletmesi ödülünün kendilerine motive ettiğini söyleyen Yalçın, "Lezzetin adresi olan Menderes Hadırlı Restaurant'ın verdiği güvenle Adanalılar lezzete doyacak" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA