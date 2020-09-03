Yılda iki kez yapılan TUS 2. dönem başvuruları ne zaman? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? TUS sınavı saat kaçta yapılacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yılda iki kez yapılan TUS 2. dönem başvuruları ne zaman? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? TUS sınavı saat kaçta yapılacak?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen TUS başvuru tarihi ne zaman? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman?

Yılda iki kez yapılan TUS 2. dönem başvuruları ne zaman? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? TUS sınavı saat kaçta yapılacak?
03.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:36

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları bugün son bulamakta. TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır?

TUS SINAVI'NA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Tabip, eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam edenlerin sınava başvurabileceği gibi 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunanlar da başvuru yapabilir.

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) Başvuru Kılavuzu için tıklayınız!

Yılda iki kez yapılan TUS 2. dönem başvuruları ne zaman? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? TUS sınavı saat kaçta yapılacak?

TUS B AŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

İlgili Haberler

KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS sınav takvimi
KPSS ön lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS sınav takvimi
KPSS puan hesaplama: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı ne zaman? KPSS puan türleri
KPSS puan hesaplama: KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı ne zaman? KPSS puan türleri
6 Eylül KPSS iptal oldu mu? 6 Eylül KPSS saat kaçta? KPSS alan sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisi!
6 Eylül KPSS iptal oldu mu? 6 Eylül KPSS saat kaçta? KPSS alan sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müjde Ar Sibel Can Demet Şener Didem Soydan
Spor Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mauricio Lemos Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Transfer
Şu an buradasınız: Yılda iki kez yapılan TUS 2. dönem başvuruları ne zaman? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? TUS sınavı saat kaçta yapılacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 11:51:58. #1.14#
title