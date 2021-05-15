Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye hazırlanıyor
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Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye hazırlanıyor

Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çobanlık yapan aileler yaylaya göç etmek için hazırlıklarına başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çobanlık yapan aileler yaylaya göç etmek için hazırlıklarına başladı. Antalya'nın yüksek rakımlı ilçelerine bağlı yaylalarda yazı geçirmek için yola çıkacak olan Çelik ailesi, yıl boyunca 6 ayrı yerde konaklıyor.

Çelik ailesi hayvanlarının daha iyi beslenmesi için 4 mevsimde 6 ayrı noktaya taşınıyor. Kumluca, Korkuteli, Elmalı ve Finike ilçelerinin değişik yerlerinde otlatma alanlarının çok olduğu yerlere göç ediyorlar. Çelik ailesi yola çıkmadan önce hayvanlarının önce kıllarını keserek yaz mevsimine hazırlıyor. Sonra yola çıkıyorlar.

Hayvancılık yapmak için meranın şart olduğunu belirten 4 çocuk babası Ahmet Çelik (42), "Doğduğumuzdan beri çobanız. 100 kadar keçimiz ve 150 kadar koyunumuz var" dedi.

6 kez konaklama yeri değiştiriyoruz

Yazın Korkuteli yaylası olan Çatma Yaylasına göç ettiklerini, orada 2 ay durduktan sonra Elmalı Karagöl mevkisine taşındıklarını anlatan Çelik, "2 ay orada duruyoruz. 2 ay sonra Elmalı Eskihisar köyüne tekrar güz sezonu olarak domates bozumuna gidiyoruz. Kış sezonu geliyor. Finike'ye geliyoruz. Yıllık 5 - 6 kere yurt değiştiriyoruz. Son günlerimizi yaşıyoruz. Şu anda Kumluca'dan yine Yaylamız Çatmaya nasip olursa yolculuğumuz başlayacak" dedi.

Sıcak mevsimine hazırlık için keçilerin kılları kesiliyor

Yaz mevsimi olduğu için keçilerin kıllarını keserek hem sıcaktan koruyan hem temizleyen aileler bu yöntemle aynı zamanda keçilerin gelişimini de hızlandırıyor.

Her işi aynı anda yaptığımdan benim için zor oluyor

15 – 16 yıldan beri çobancılık yaptığını söyleyen Muhsine Çelik ise dört çocuğuyla bütün yıl boyunca yer değiştirmenin zor olduğunu belirterek, "Benim için zor oluyor. Koyun ağılını süpürmesi. Yemek bulaşık çamaşır. Çocukların bakımı aynı anda zor oluyor. Kuzulara bakıyoruz. Kuzular ağız yarası oluyor. Hastalığı oluyor. Onlara bakıyoruz. Çocuk gibi onları büyütüyoruz. Sürekli göç yapıyoruz. Yılda 4 - 5 sefer göç yapıyoruz. Yaylaya çıkıyoruz. Sahile iniyoruz. Bu yüzden hayatımız zor oluyor" dedi. - ANTALYA

Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye hazırlanıyor
Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye hazırlanıyor
Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye hazırlanıyor
Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye hazırlanıyor
Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye hazırlanıyor
Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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