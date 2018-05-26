Yılda 30 Gün Bulunan Tat "Ramazan Kahkesi"

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Dünyaca ünlü mutfağıyla Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep'te vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve yumuşak simidi andıran ramazan kahkesi, kent halkının yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinde yoğun ilgi görüyor.

Gaziantepliler için 11 ayın sultanı ramazanın simgelerinden kahke neredeyse her akşam iftarda ve sahurda yenen, sokakların mis gibi koktuğu özel bir lezzet.

Tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte uzun yıllar önce Halepli ustalardan öğrenilen ve zamanla yöresel lezzetlerle harmanlanan kahke, un, şeker, zeytinyağı ve mahlep karışımından elde ediliyor.

Fırınlarda her yıl yalnızca ramazanda, 30 gün boyunca pişirilen kahkelerin tadına bakanlar, tekrar yiyebilmek için bir sonraki ramazanı adeta iple çekiyor.

Halep'ten Gaziantep'e

Kentteki en eski simit üreticilerinden Hüseyin Aslansoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda sadece 30 gün çıkan bu ürüne "Halep kahkesi" de denildiğini söyledi.

Kahkenin geçmiş yıllarda çocuklara ramazanı sevdirmek, oruca teşvik etmek, ödüllendirmek amacıyla oyuncak şeklinde de hazırlandığını anlatan Aslansoy, sonradan şu andaki yassı, kolay bölünebilen haliyle yapılmaya başlandığını kaydetti.

Aslansoy, ramazan kahkesine kendine has tadını veren şeyin hamurunda mahlep kullanılması olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar iftar vaktine doğru yoğun şekilde alıyor. İftarda ve sahurda tüketiliyor. Antep peyniri ve çayla tüketildiğinde bambaşka bir lezzeti oluyor. Günlük olarak şehir dışına da gönderiyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gönderdiğimiz yerlerden bazıları. Bizden kahke isteyenler buralarda yaşayan Gaziantepliler ve sosyal medyadan görenler. Elimizden geldiğince göndermeye çalışıyoruz."

Kilogramı 22 liradan satışa sunulan ramazan kahkesinin yapım aşamalarında önce un, şeker, zeytinyağı ve mahlep hamur yoğurma makinesinde yoğruluyor. Daha sonra dinlendirilen hamur ustalar tarafından şekli verilerek tepsiye diziliyor. Bu işlemden sonra üzerine yumurta sürülüyor ve özel bir aletle susamları basılıyor. Tekrar dinlendirildikten sonra 180-200 derecede kızarana kadar birkaç dakika pişirildikten sonra servis ediliyor.