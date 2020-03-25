Yılda 2 ay yetişen 'Sakarca' tezgahları ve sofraları süslüyor
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Doğu Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Giresun

Yılda 2 ay yetişen 'Sakarca' tezgahları ve sofraları süslüyor

Yılda 2 ay yetişen 'Sakarca' tezgahları ve sofraları süslüyor Giresun mutfağının önemli lezzetlerinden sakarca baharın gelmesiyle bahçelerde kendini gösterirken, bazıları için geçim kaynağı kimisi içinse sofrasının baş tacı oluyor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sebze ve ot ağırlıklı yemekleri...

25.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:58
Yılda 2 ay yetişen 'Sakarca' tezgahları ve sofraları süslüyor

Yılda 2 ay yetişen 'Sakarca' tezgahları ve sofraları süslüyor

Giresun mutfağının önemli lezzetlerinden sakarca baharın gelmesiyle bahçelerde kendini gösterirken, bazıları için geçim kaynağı kimisi içinse sofrasının baş tacı oluyor

GİRESUN - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sebze ve ot ağırlıklı yemekleri ile meşhur Giresun mutfağının önemli lezzetlerinden sakarca, baharın gelmesiyle bahçelerde kendini gösterirken, bazıları için geçim kaynağı kimisi içinse sofrasının baş tacı oluyor.

Çoğu zaman köyden gelen kadınlar tarafından toplanarak halk pazarına getirilen sakarca bitkisinin bağı 5 TL'den satışa sunuluyor. Zamanına göre sakarca, kaldirik ve dikenin uç kısımlarının toplandığı melucan gibi bitkileri satarak aile ekonomisine katkı sağlayan köylü kadınlar, bu bitkinin bölge insanı tarafından sevilerek tüketildiğini ifade ediyor.

Sakarcanın çeşitli yemeklerde kullanıldığını kaydeden Fatma Uzun, bu bitkinin yılda sadece iki ay yetiştiğini söyledi. Sakarca bitkisinin birçok yemek çeşidinin bulunduğunu da kaydeden Uzun, "Özellikle fındık bahçelerinde kendiliğinden yetişen sakarca beyaz çiçekleriyle ayrı bir güzellik katıyor. Bahçelerde köklerinden sökülerek toplandıktan sonra güzel bir şekilde temizleniyor. Yemek için haşladıktan sonra kimisi patatesle birlikte, kimisi de mısır unu ve yumurta ile kızartarak güzel yemekler yapıyor. Cenab-ı Allah bize bunu veriyor. Bizde gerek kendi gerekse arkadaşlarımızın bahçesinden topluyoruz. Yılda sadece bir buçuk iki ay yetişiyor ve tamda bu aylar (Mart-Nisan) sakarca zamanı. Bunun iki, üç çeşit yemeği olur. Bazıları bunun çorbasını da yapar. Başka yemeklerinde içine koyuluyor. Bahçelerden toplayıp hem kendi yemeğimizi yapıyoruz hem de pazarda satanlar oluyor" dedi.

Sakarca, bahçelerden toplandığı gibi mahalle pazarlarında da alıcı buluyor. Sokakbaşı pazarı esnafı Mustafa Yılmaz, sakarcanın faydalı bir besin kaynağı olduğunu belirterek "Sakarca Karadeniz bölgesinin yerli bir ürünüdür. Bu hem tarlada yetişiyor hem de bahçede yetişiyor. Şu anda tam mevsimi, biz bunu 5 TL'ye satıyoruz. Sağlıklı bir ürün" açıklamalarında bulundu.

Yılda 2 ay yetişen 'Sakarca' tezgahları ve sofraları süslüyor

Kaynak: İHA

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Yılda 2 ay yetişen 'Sakarca' tezgahları ve sofraları süslüyor

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