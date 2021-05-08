Yılda 1.5 milyon fidan üretip doğayı yeşillendiriyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yılda 1.5 milyon fidan üretip doğayı yeşillendiriyorlar

Yılda 1.5 milyon fidan üretip doğayı yeşillendiriyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bir yılda üretilen 1.5 milyon fidan, Kayseri'nin ve müdürlüğe bağlı diğer illerin farklı noktalarında toprakla buluşarak doğanın yeşillenmesine katkı sağlıyor.

Kayseri'de Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bir yılda üretilen 1.5 milyon fidan, Kayseri'nin ve müdürlüğe bağlı diğer illerin farklı noktalarında toprakla buluşarak doğanın yeşillenmesine katkı sağlıyor.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan 60 dekarlık Orman Fidanlık Şefliği'nde kış aylarında ekilen tohumlar çıktı. 3 milyon fidan kapasitesinin bulunduğu şeflikte üretilen fidanlar, gelen talep üzerine kamu kurumlarına ve okullara da veriliyor.

Kayseri Orman Fidanlık Şefi Ali Düzenli, "Kayseri Orman fidanlığı 2008 yılında şuan ki sahada kurulmuş olup, fidan üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Genel alanımız 60 dekar olup, bunun 40 dekarında fidan üretimi yapılmaktadır. Fidanlık kapasitemiz 3 milyon adet olup, yıllık üretim kapasitemiz 1 buçuk milyon adettir. 700-800 bin adedinde tüplü karaçam, sedir, badem, ceviz benzeri tohum ekimleri yapılmaktadır. 200-300 bin adette sarıçam, karaçam, ardıç, huş, sedir ve benzeri fidanlarımızın kullanım yaşına göre çeşitli kaplara repikaj yapılmaktadır. 500-600 bin adet çıplak köklü, mahlep, zerdali, badem gibi türler ekilmektedir" ifadelerini kullandı.

Düzenli, "Kayseri Orman Müdürlüğü'müzün sınırlarındaki illerin ve ihtiyaç olduğunda diğer illerin ağaçlandırma amaçlı fidan ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla burada fidan üretiyoruz. Daha çok ağaçlandırma çalışmaları, bunun yanı sıra kamu, kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak, okullarında talepleri doğrultusunda tahsis yapılarak, fidanlığımızdan fidan ihtiyacını karşılıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Yılda 1.5 milyon fidan üretip doğayı yeşillendiriyorlar
Yılda 1.5 milyon fidan üretip doğayı yeşillendiriyorlar
Yılda 1.5 milyon fidan üretip doğayı yeşillendiriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Engin Özkoç Hulusi Akar Donald Trump Aykut Erdoğdu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Cyle Larin Salih Uçan Metin Oktay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yılda 1.5 milyon fidan üretip doğayı yeşillendiriyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 14:42:37. #1.14#

title