Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım: "İhracatımıza katkıda bulunmayı sürdürüyoruz" - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım: "İhracatımıza katkıda bulunmayı sürdürüyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım:

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, ekim ayı ihracat verilerini değerlendirerek, "Ülkemizin ihracatına katkı sunan üretim hatlarımıza yenilerini ekleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, ekim ayı ihracat verilerini değerlendirerek, "Ülkemizin ihracatına katkı sunan üretim hatlarımıza yenilerini ekleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar Dolar oldu. Bu, cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri. 2021 Ocak- Ekim döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rekorlar yenilendikçe üreten sanayicimize umut oluyor, güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Yılbor Plastik Boru olarak ihracat rakamlarına katkıda bulunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Yıldırım, "Ülkemizdeki tüm sanayicilerimiz ellerini taşın altına koyarak üretmeye devam ediyorlar. Pandemi başta olmak üzere tüm dünya ekonomisinde yaşanan negatif unsurlara rağmen üretmekten vazgeçmeyen Türk sanayicisi, bu gayretinin meyvesini ihracattaki rekorlar ile alıyor. İhracatta rekor rakamlar gelmeye devam ettikçe bizler de motive oluyoruz. Üretim hatlarımıza yenilerini ekleyerek markamızı dünyanın dört bir tarafına ihraç etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Güne yükselişle başlayan dolar 9,69'dan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 9,69'dan işlem görüyor

 Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarının hızında azalmaya gitti

Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarının hızında azalmaya gitti

 Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title