Yılbaşının vazgeçilmezi kuru yemiş, online olarak satılıyor

GAZİANTEP'te, koronavirüs önlemleri kapsamında kutlamaların yasaklanması ve getirilen 4 günlük yasağın ardından, yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar, kuru yemişçilerde yoğunluk oluşturdu. Pandemi nedeniyle evden çıkmak istemeyen vatandaşlar ise siparişlerini internet ortamında online olarak verdi.

Geçen yıllarda yılbaşını evde geçirenlerin vazgeçilmezi olan kuru yemiş, bu yıl tüm Türkiye evde olacağı için satış rekorları kırıyor. Birçok vatandaş kuru yemişçilerde yoğunluk oluştururken, bazıları ise siparişini online olarak veriyor.

Gaziantep'te kuru yemişçilik yapan Oğuzhan Çam, son 1 haftada online olarak sattıkları ürünlerde yüzde 80 oranında artış olduğunu ifade ederek, günlük 650 kargo gönderdiklerini söyledi. Oğuzhan Çam, bu yılbaşında herkes evde olacağından dolayı kargo ile satışlarda yoğunluk olduğunu dile getirerek, "Satışlarımızda ciddi artış var. Özellikle online olarak satışlarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Günlük 650 kargo gönderiyoruz" dedi.EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜN KARIŞIK ÇEREZOğuzhan Çam, en çok özel yapılmış karışık çerezlerin tercih edildiğini söyledi. Çam, pandemi ve yasaklar nedeniyle online satışlarında artış olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları dolayısıyla herkes evinde oturuyor. Evinde oturdukları süre boyunca da sürekli çerez ve kuruyemiş tarzı ürünler tüketmekte. Yılbaşı haftası olduğu için daha hareketli günler yaşıyoruz. Daha fazla çerez satışlarımız var. Pandemi süreci boyunca insanlar dışarı çıkamadıkları için bizlere online siparişler veriyorlar. Siparişlere ve müşterilerimize yetişmeye çalışıyoruz. Satışlarımız online sistem üzerinden iki kat daha fazla arttı. Günlük minimum 450 maksimum 650 kargo çıkarıyoruz internet sitemiz üzerinden. Son üç dört günde hem online olarak hem de mağazamız olarak müşteri hareketliliği yaşıyoruz. Kuru yemiş satışlarımız iki üç kat artmış durumda. Siparişlere ve müşterilerimize yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.YERLİ ÜRÜNLERDE FİYATLAR AYNIOğuzhan Çam, yeni yılda fiyatlar ile ilgili de yerli ürünlerde artış olmadığını, ancak ithal ürünlerde dönem dönem iniş çıkışlar olabildiğini ifade ederek, vatandaşların da tercihinin yerli ürünler olduğunu belirtti.

Öte yandan çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar da sevdiklerine hediyeler aldıklarını ifade ederek, bu yıl evde aileleri ile birlikte zaman geçirecekleri söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ