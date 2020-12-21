Yılbaşının simgelerinden kokina tezgahlarda

Yılbaşının simgelerinden, sadece aralık aylarında satışa sunulan ve "yılbaşı çiçeği" olarak da bilinen kokina, kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle tezgahlardaki yerini aldı.

Yılbaşının simgelerinden, sadece aralık aylarında satışa sunulan ve "yılbaşı çiçeği" olarak da bilinen kokina, kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle tezgahlardaki yerini aldı.

Yeşil yapraklar arasına "silcan" adlı kırmızı bitkinin iplerle bağlanmasıyla hazırlanan kokina, genellikle kapı süslemeleri, vitrinler ve sofralarda kullanılıyor.

Her sene aralık ayı boyunca satılan kırmızı tomurcuklu kokina, yılbaşı yaklaşınca daha çok talep görüyor.

Bursa'da çiçekçilik yapan Haldun Cenik, AA muhabirine, kokinanın dağlarda yetişen ve "tavşan meyvesi" olarak bilinen bitki ile farklı yeşil bir bitkinin iple bağlanmasıyla hazırlandığını söyledi.

Ürünün, demet halinde satışa sunulduğunu belirten Cenik, "Genelde yılbaşında alınıyor. Aralık ayında çıkmaya başlıyor ve ocak ayına kadar devam ediyor. İçinde 6 kokina var. Demetinin fiyatı 30 liradan başlıyor. Bu çiçek, demet olduğu için farklı farklı konseptler, aranjmanlar yapabiliyoruz." diye konuştu.

"Bugünlerde neredeyse yok satıyor"

Cenik, aralık ayı geldiğinde kokinaya talebin arttığını vurguladı.

Bugünlerde kokinanın neredeyse yok sattığını dile getiren Cenik, "Şu anda elimizde az sayıda kokina kaldı. Pandemi sürecinde olduğumuz için insanlar evlerinde daha fazla vakit geçiriyor ve çiçek görmek istiyorlar." dedi.

Müşterilerden Hasan Taç da kokinayı internette gördüğünü ve görselliğinin hoşuna gittiğini anlattı.

Hem eşine götürmek için aldığını hem de evde güzel bir görüntü oluşturmasını istediğini belirten Taç, "Yılbaşı geliyor. Yeni bir yıla giriyoruz. Evimizi güzelleştirdiğimiz gibi güzel bir adım olsun. 2021 yılı herkes için güzel bir başlangıç olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler