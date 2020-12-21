Yılbaşında yasaklar neler? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri!

Yılbaşında koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle yasaklar getirildi. Yılbaşında yasaklar neler? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri!

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı

YILBAŞINDA YASAKLAR NELER?

Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00'den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

Yine bu günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek.

Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek.

Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.