Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar alışverişe başladı
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Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar alışverişe başladı

18.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:04

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar alışverişe başladı Yılbaşı öncesi 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'da tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar Eminönü'nde alışveriş yapmaya başladı.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar alışverişe başladı

İSTANBUL - Yılbaşı öncesi 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'da tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar Eminönü'nde alışveriş yapmaya başladı.

31 Aralık'ta başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar Eminönü'nde alışverişe başladı. Yıl başının evlerde geçirilecek olması dolayısıyla vatandaşlar çerez, atıştırmalık tatlı, lokum gibi ürünlere talep gösteriyor. Eminönü esnafı fiyatların geçen senelere göre daha uygun olduğunu söylerken pandemi öncesi olan yoğunluğun da olmamasından yakınıyor.

Yılbaşı öncesi işlerin hareketlenmesi konusunda umutlu olduğundan bahseden esnaf Hasan Önel "Çerez ürünlerine talep yılbaşı öncesi oluyordu. Bu yılbaşının yaklaşmasına doğru da bir hareketlilik bekliyoruz ama pandemiden dolayı bir durgunluk gözleniyor. Mısır Çarşısı İstanbul'un merkezi konumunda vatandaşlar taze çerez ihtiyaçlarını buradan karşılayabilirler. Çerez fiyatları her bütçeye uygun 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çerez alıp tüketebilirler" dedi.

"İşlerimiz önceki senelere göre daha durgun"

Önceki senelere göre işlerde durgunluk olmasından yakınan esnaf Çetin Kaya ise "Yılbaşı öncesi işlerin hareketlenmesini bekliyoruz. İster istemez önceki senelere göre bir durgunluk var. İnsanlar toplu olarak aynı evde bulunmuyor, misafirliğe gitme durumları azaldı. 4 gün uzun bir süre çerez, lokum gibi ürünlere talep var" diye konuştu.

Çerez fiyatlarının önceki senelere göre daha uygun olduğunu belirten esnaf İsmail Gürel de "Bu sene pandemi dolayısıyla işlerde bir durgunluk olsa da yılbaşı öncesi işlerin hareketlenmesini ümit ediyoruz. Yılbaşını evde geçirecek olan vatandaşlar kuruyemişe talep gösteriyorlar. Antep fıstığı ve fındıkta fiyatlar önceki seneye göre daha düşük. Pandemi dolayısıyla turistlerin az olmasından dolayı çok fazla bir hareketlilik yok" şeklinde konuştu.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar alışverişe başladı
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar alışverişe başladı
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar alışverişe başladı
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar alışverişe başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ERGİN

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