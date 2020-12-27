Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Covid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip...
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Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Covid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip...

27.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:39
Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Covid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip...

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Covid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek.

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Covid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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