Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Covid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip...

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Covid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek.