Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Covid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip...
27.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:39
Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Covid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek.
Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Covid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı