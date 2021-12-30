Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var? 31 Aralık 2021 TV yayın akışı! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var? 31 Aralık 2021 TV yayın akışı!

Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var? 31 Aralık 2021 TV yayın akışı!
Haberler.com - Haberler | Gündem

31 Aralık yılbaşı gecesi televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yılbaşı programları merak ediliyor. Yeni yıla girerken sevdikleriyle birlikte evinde vakit geçirmek isteyenler yılbaşı programlarıyla eğlenmenin hayalini kuruyor. Peki Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var? 31 Aralık 2021 TV yayın akışı!

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte herkesi yeni yıl heyecanı sardı. 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşını evde sevdikleriyle geçirmek isteyenler yılbaşı televizyon programlarını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Televizyon kanalları da izleyicileri için rengarenk içerikler hazırladı. Yılbaşı gecesi televizyonda müzik, eğlence ve show programları olacak. Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var?31 Aralık 2021 TV yayın akışı! detaylar haberimizde.

KANAL D : Şarkılar Bizi Söyler

STAR T V : İbo Show

ATV : Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV : Güldür Güldür Yılbaşı Özel

TV 8 : O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

FOX : Yalancı Sevgilim

TRT 1 : Seksenler Yılbaşı Özel

TV 8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programı ile ekranlarda olacak. O Ses Türkiye 2022 özel konukları ise;

Çağlar Ertuğrul - Deniz Baysal

Fahriye Evcen - Barış Arduç

Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu,

Müge Anlı - Melis Sezen - Burcu Özberk

İlhan Şen - Eda Ece - Murat Yıldırım - Merve Dizdar

Kanal D'nin yılbaşı programı içerisinde ise sevilen müzik programı şarkılar bizi söyler var. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen şarkılar bizi söyler yılbaşı özel konukları adet ay yıldızlar geçidi gibi. Şarkılar bizi söyler yılbaşı özel bölümüne Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun konuk olarak.

TRT 1'in yılbaşı ekranlarında ise sevilen dizi Seksenler yılbaşı özel bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Seksenler dizisinde yılbaşına özel bir bölüm geliyor ve şarkılar müzik eğlence sizleri bekliyor.

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

 ÇEŞME'DE OTELLER YÜZDE YÜZDE DOLULUK ORANINA ULAŞTI

ÇEŞME'DE OTELLER YÜZDE YÜZDE DOLULUK ORANINA ULAŞTI

 Otellerde yer kalmadı! Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira

Otellerde yer kalmadı! Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title