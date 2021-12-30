Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var? 31 Aralık 2021 TV yayın akışı!
31 Aralık yılbaşı gecesi televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yılbaşı programları merak ediliyor. Yeni yıla girerken sevdikleriyle birlikte evinde vakit geçirmek isteyenler yılbaşı programlarıyla eğlenmenin hayalini kuruyor. Peki Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var? 31 Aralık 2021 TV yayın akışı!
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte herkesi yeni yıl heyecanı sardı. 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşını evde sevdikleriyle geçirmek isteyenler yılbaşı televizyon programlarını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Televizyon kanalları da izleyicileri için rengarenk içerikler hazırladı. Yılbaşı gecesi televizyonda müzik, eğlence ve show programları olacak. Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var?31 Aralık 2021 TV yayın akışı! detaylar haberimizde.
KANAL D : Şarkılar Bizi Söyler
STAR T V : İbo Show
ATV : Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV : Güldür Güldür Yılbaşı Özel
TV 8 : O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
FOX : Yalancı Sevgilim
TRT 1 : Seksenler Yılbaşı Özel
TV 8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programı ile ekranlarda olacak. O Ses Türkiye 2022 özel konukları ise;
Çağlar Ertuğrul - Deniz Baysal
Fahriye Evcen - Barış Arduç
Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu,
Müge Anlı - Melis Sezen - Burcu Özberk
İlhan Şen - Eda Ece - Murat Yıldırım - Merve Dizdar
Kanal D'nin yılbaşı programı içerisinde ise sevilen müzik programı şarkılar bizi söyler var. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen şarkılar bizi söyler yılbaşı özel konukları adet ay yıldızlar geçidi gibi. Şarkılar bizi söyler yılbaşı özel bölümüne Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun konuk olarak.
TRT 1'in yılbaşı ekranlarında ise sevilen dizi Seksenler yılbaşı özel bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Seksenler dizisinde yılbaşına özel bir bölüm geliyor ve şarkılar müzik eğlence sizleri bekliyor.
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