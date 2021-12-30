Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte herkesi yeni yıl heyecanı sardı. 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşını evde sevdikleriyle geçirmek isteyenler yılbaşı televizyon programlarını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Televizyon kanalları da izleyicileri için rengarenk içerikler hazırladı. Yılbaşı gecesi televizyonda müzik, eğlence ve show programları olacak. Yılbaşında TV'de hangi programlar var? Yılbaşında televizyonda hangi kanalda hangi program var?31 Aralık 2021 TV yayın akışı! detaylar haberimizde.

31 ARALIK YILBAŞINDA TELEVİZYONDA NE VAR?

31 ARALIK CUMA TV YAYIN AKIŞI!

KANAL D : Şarkılar Bizi Söyler

STAR T V : İbo Show

ATV : Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV : Güldür Güldür Yılbaşı Özel

TV 8 : O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

FOX : Yalancı Sevgilim

TRT 1 : Seksenler Yılbaşı Özel

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM 2022?

TV 8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programı ile ekranlarda olacak. O Ses Türkiye 2022 özel konukları ise;

Çağlar Ertuğrul - Deniz Baysal

Fahriye Evcen - Barış Arduç

Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu,

Müge Anlı - Melis Sezen - Burcu Özberk

İlhan Şen - Eda Ece - Murat Yıldırım - Merve Dizdar

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER 2022?

Kanal D'nin yılbaşı programı içerisinde ise sevilen müzik programı şarkılar bizi söyler var. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen şarkılar bizi söyler yılbaşı özel konukları adet ay yıldızlar geçidi gibi. Şarkılar bizi söyler yılbaşı özel bölümüne Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun konuk olarak.

TRT 1'DE SEKSENLER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ VAR

TRT 1'in yılbaşı ekranlarında ise sevilen dizi Seksenler yılbaşı özel bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Seksenler dizisinde yılbaşına özel bir bölüm geliyor ve şarkılar müzik eğlence sizleri bekliyor.

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