Yılbaşında süsle sonra dik

İSTANBUL (DHA) - YILBAŞINDA gerçek çam ağacı süslemek isteyenler için olanak sağlandı.

Yılbaşı yaklaştı, evinde çam ağacı süslemek isteyenler harekete geçti. Genellikle yapay çam ağaçlarını süsleyenlere yeni alternatif İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş'den geldi. Başlattığı kampanya kapsamında gerçek ağaç süslemek isteyen fakat çam ağacına bakacak imkanları olmayanlardan çam ağaçları geri alınarak doğaya geri kazandırılacak. Evde bakıma uygun olmayan çam ağaçları yaklaşık 1 ayın ardından alınan kişi tarafından 'bahçe market'e bırakıldığında belirlenen bölgelere bu ağaçlar geri dikilecek. Ağacı geri getiren kişiye ağacın hangi bölgeye ekildiği ile ilgili bilgilendirme yapılacak. İstanbul genelindeki 10 bahçe markette bulunan çam ağaçlarını boyutu 80 santimetre ile 175 santimetre arasında değişiyor. Çam ağaçlarının fiyatlarıysa 250 lira ile 475 lira arasında

"ÇAM AĞACI 15-20 GÜN SONRA EVDE ÖLMEYE BAŞLAR"

"PLASTİĞE GÖRE YANGIN RİSKİ ÇOK DAHA AZDIR"

"BU ZEVKİ TATMAK İSTEYENLER CANLI AĞAÇ İLE SÜSLEME YAPMALI"

Çam ağacı alan Ahmet Fahri Kaya "Biz kendi bahçemizde bakıyoruz ama koruyabilirsek. Koruyamazsak buraya getirebileceğimiz söylendi. Bu da yapılabilir ama genellikle korumaya çalışıyoruz. Çam ağacı süsleyeceklerin de canlısını kullanması lazım madem bu zevki tatmak istiyorlar canlısı ile yapmalılar ve doğayı da korumak açısından burayla doğru bir iletişimle kendileri koruyamayacaklarsa ya doğada ya bahçede yetişmelerini devam ettirebilmek lazım" dedi.