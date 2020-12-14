Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak kaç gün sürecek?
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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak kaç gün sürecek?

14.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:13
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak kaç gün sürecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son yapılan kabine toplantısında birçok önlem niteliğinde karar alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yasak ve kısıtlamalar Yılbaşı etkinliklerini de kapsıyor. Peki Yılbaşı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, Yılbaşı kısıtlaması kaç gün sürecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde yapılan son kabine toplantısı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok yasak ve kısıtlama duyurulmuştu. Bu yasaklar akşamları ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile başlamıştı. Son alınan kararlara göre 2020 Yılbaşı etkinlikleri için de birçok yasak ve kısıtlama getirildi. Peki Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak kaç gün sürecek?Bu sürede evlerde toplanılabilecek mi? İşte tüm soruların cevapları!

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kalabalık kutlama ortamlarının en tehlikeli dönemler olduğu bu zaman da İçişleri Bakanlığı yılbaşı etkinliklerine yasak ve kısıtlamalar getirdi. Virüsün yayılmasını önlemek için alınan bu kararlar sokağa çıkma ve evde toplanma durumlarını da kapsıyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanı sıra insanlar yılbaşında evde toplanabilecek miyiz diye de merak ediyor. Bu sorunun cevabını son açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Cumhurbaşkanı Yılbaşında yasaklar ve kısıtlamaların olacağını duyurdu. Buna göre 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kısıtlamalar olacağı netleşti. Bu yasaklar hem sokağa çıkmayı hem de evlerde toplanmaları kapsıyor. Konu hakkındaki detaylı bilgiler yakın zamanda açıklanacak.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şu uyarısı sonrası tüm gözler 31 Aralık 2020 tarihine çevrildi. "Yılbaşında, yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığı gibi kısıtlamalara tabi ama 4 güne çıkarabilir miyiz bunu salgının gelecek haftaki sonuçları belirleyecektir." 2020 31 Aralık tarihi Perşembe gününe denk geliyor. Bu açıklama sonrasında yasakların 31 Aralık ve 1,2,3 Ocak tarihlerini kapsayıp kapsamayacağı merak edilmişti. Hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Fahrettin Koca'nın açıklamaları doğrultusunda 4 günlük bir kısıtlama olacak gibi görülüyor.

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