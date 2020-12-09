Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olur?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürer? 4 günlük kısıtlama gelecek mi? . Bugün toplanacak olan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konu ile ilgili açıklama yapılacak mı?

Hafta içi belli saatlerde hafta sonu ise tüm günü kapsayacak şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bugün 9 Aralık 2020'de toplanacak olan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı da önemli konular arasında yerini almaktadır. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olur? İşte detaylar haberimizde...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu 9 Aralık 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı verilecek mi merak edilirken yılbaşında yasak var mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki; yılbaşında yasak var mı, 4 günlük kısıtlama gelecek mi?

Toplantıda, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanılmayacağı ve kısıtlamaların genişletilmesi ele alınacak. Kritik toplantıda vaka ve vefat sayılarına göre yeni bir yol haritası çizilecek. Bilim Kurulu'nda ayrıca yoğun bakımlardaki doluluk oranı, alınan tedbirlerin etkileri de ele alınacak.

BİLİ KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR? AÇIKLAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Saat 17.00'de başlayacak Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenleyecek.

Alınan önlem ve kısıtlamaların salgının seyrindeki etkisi, kısıtlamaların ne kadar süreceği ve yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

YILBAŞI NE ZAMAN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de sayıldığında kısıtlama kararı alınması halinde yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.