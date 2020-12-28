Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Yılbaşında nereler açık?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Yılbaşında nereler açık? Detaylar haberimizde.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Son 1 yılda tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüsün daha da yayılmasını önlemek ve kontrolü sağlamak amacıyla yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu karar doğrultusunda bakanlığın açıkladığı genelgeye göre Yılbaşı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Buna göre 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde herkese sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak! 31 Aralık Perşembe 21:00'da başlayan yasak 4 Ocak 05:00'a kadar devam edecek. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, " Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" ifadeleriyle kısıtlamanın virüsün yayılmasını önleyeceğini belirtti.

YILBAŞINDA NERELER AÇIK?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek. Daha önce illere gönderilen genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler de genel kurul dahil etkinlikler ertelenmişti. Bu kapsama sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinlikler de eklendi.