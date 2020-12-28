Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak?

28.12.2020 17:26 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:30
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak?

Ocak ayına yaklaşırken yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak? İçişleri Bakanlığı Yılbaşı genelgesi nedir?

Ocak ayına yaklaşırken yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak? İçişleri Bakanlığı Yılbaşı genelgesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs nedeniyle yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelge detaylarında sokağa çıkma yasağı ile ilgili 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak kısıtlamanın 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'te sona ereceği ifadeleri yer aldı…

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ GENELDE DETAYLARI

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balık tezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balık tezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

YILBAŞINDA KUTLAMA YAPILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Akif Ersoy Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Fahriye Evcen Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Domagoj Vida Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında hangi işletmeler açık olacak? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:30:30. #1.14#
title