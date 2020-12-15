Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri! Yılbaşında nereler açık?

Yeni yıla yaklaşırken koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklar geldi. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri! Yılbaşında nereler açık? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bildirildi. Peki, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri! Yılbaşında nereler açık?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YILBAŞINDA NERELER AÇIK OLACAK?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

Daha önce illere gönderilen genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler de genel kurul dahil etkinlikler ertelenmişti. Bu kapsama sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinlikler de eklendi.