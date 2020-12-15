Yılbaşında şehirlerarası seyahat yasak mı? Özel araçla seyahat yasak mı?
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Yılbaşında şehirlerarası seyahat yasak mı? Özel araçla seyahat yasak mı?

15.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:23
Yılbaşında şehirlerarası seyahat yasak mı? Özel araçla seyahat yasak mı?

Kabine toplantısı sonrası alınan karalar arasında sokağa çıkma yasağı bulunmakta. Peki, Şehirlerarası seyahat yasak mı? Özel araçla seyahat yasak mı?

Yılbaşının yaklaşması ile birlikte seyahat soruları sorulmaya başlandı. Yılbaşında şehirlerarası seyahat yasakmı? Özel araçla seyahat yasak mı?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecektir. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

YILBAŞINDA SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Yılbaşında seyahat yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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