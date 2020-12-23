Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı var mı? Yılbaşında seyahat kısıtlaması olacak mı?

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla yapılan son kabine toplantısında Yılbaşı için yasak ve kısıtlama kararları almıştı. 31 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arasında uygulanacak olan Yılbaşı kısıtlaması ne zamandan ziyade, Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı var mı? Yılbaşında seyahat kısıtlaması olacak mı? soruları soruluyor. İşte detaylar!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yılbaşı kısıtlaması ne zaman olacak sorusu 31 Aralık ve 4 Ocak tarihleri olarak verilmişti. Yeni yıla ailesi ve sevdikleriyle girmek isteyenler ya da şehir dışında plan yapanlar Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı var mı? Yılbaşında seyahat kısıtlaması olacak mı? sorularını sormaya ve araştırmaya başladı. Yılbaşı 4 gün yasak kapsamında şehirler arası yolculuklar ile ilgili verilen kararlar yazımızda!

YILBAŞI KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşı 4 gün yasak ya da kısıtlama kararları 31 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. 31 Aralık 2020 saat 21:00 da başlayacak olan yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 saat 05:00 da son bulacak.

YILBAŞINDA SEYAHAT KISITLAMASI OLACAK MI?

Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı var mı? sorusu, Yılbaşı yaklaştıkça sık sık sorulmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama doğrultusunda, Yılbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen sürede ve günlerde aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecektir:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)

Bu gibi acil ve önemli durumlarda kişiler seyahat kısıtlamasından muaf olacaklardır. Bunların dışında önemli olmayan durumlarda seyahat kısıtlaması uygulanacaktır.