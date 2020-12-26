Yılbaşında satışı sunulmak üzere İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı
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Yılbaşında satışı sunulmak üzere İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

26.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:06
Yılbaşında satışı sunulmak üzere İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yılbaşında satışa sunmak üzere İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildiği tespit edilen 497 adet ekstasy hap ve 0,58 gram bonzai ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yılbaşında satışa sunmak üzere İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildiği tespit edilen 497 adet ekstasy hap ve 0,58 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Kastamonu'da il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, yılbaşında satışa sunmak üzere İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu bir bayanın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 497 adet ekstasy hap ve 0,58 gram bonzai ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, olayla ilgili olarak biri yabancı uyruklu bayan olmak üzere 3 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Yılbaşında satışı sunulmak üzere İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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