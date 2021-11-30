Yılbaşında sanatçılı programlara yoğun ilgi

ANTALYA (DHA) - BU yıl cuma akşamına denk gelen yılbaşında Kıbrıs ve Antalya'dakiler başta olmak üzere, oteller sanatçılarla yeni yıla girmeye hazırlanıyor. Sanatçılı programlara ilginin yoğun olduğu belirtilirken, Antalya'da açık otellerin dolması bekleniyor.

Geçen yılbaşında Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle eğlence programları düzenlemezken, bu yıl Antalya başta olmak üzere Türkiye'de sahil bölgeleri ve metropollerdeki büyük otellerde yılbaşı özel eğlence programları hazırlandı.

Türkiye'nin diğer şehirlerindeki otellerde konser programı netleşen diğer sanatçılarsa şöyle; Afyonkarahisar'daki termal otellerde Derya Uluğ, Aslı Hünel, İlker Görgeç, Işın Karaca, Güliz Ayla. Sapanca'da Şevval Sam. Kocaeli'de Yeşim Salkım, Merve Özbey. Abant'ta Gökhan Sezen. Bursa'da Rafet El Roman. İstanbul'da Mehmet Erdem. Bodrum'da Kuşum Aydın. Tarkan ise yılbaşında Mısır'daki bir otelde sahneye çıkacak.