İl Emniyet Müdürü, yılbaşı denetimlerini yerinde inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl Emniyet Müdürü, yılbaşı denetimlerini yerinde inceledi

İl Emniyet Müdürü, yılbaşı denetimlerini yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya Emniyet Müdürü, yılbaşında güvenliği ve huzuru sağlamak adına gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Emniyet Müdürü, yılbaşında güvenliği ve huzuru sağlamak adına gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında şehrin huzuru ile güvenliğini sağlamak için önlemler aldı. Bu doğrultuda yılbaşında ekipler, sorumluluk bölgeleri içinde 231 ekip ile bin 881 personelle denetim gerçekleştiriyor. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte ekiplerin gerçekleştirdikleri denetimleri yerinde inceleyerek personelin yeni yılını kutladı. Ayrıca Kaya, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ni (KGYS) ziyaret ederek şehirdeki anlık gelişmeleri yakından inceledi. - SAKARYA

İl Emniyet Müdürü, yılbaşı denetimlerini yerinde inceledi

İl Emniyet Müdürü, yılbaşı denetimlerini yerinde inceledi

İl Emniyet Müdürü, yılbaşı denetimlerini yerinde inceledi

İl Emniyet Müdürü, yılbaşı denetimlerini yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title