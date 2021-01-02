Yılbaşında pompalı tüfekle ateş açıp, havai fişek patlatan 4 kişiye 17 bin TL ceza
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Yılbaşında pompalı tüfekle ateş açıp, havai fişek patlatan 4 kişiye 17 bin TL ceza

02.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 02.01.2021 20:43
Yılbaşında pompalı tüfekle ateş açıp, havai fişek patlatan 4 kişiye 17 bin TL ceza

ANTALYA'da yılbaşı gecesi pompalı tüfekle havaya ateş açıp, havai fişek patlatan 4 kişinin kimliği belirlenerek, toplam 17 bin 908 TL ceza uygulandı.

ANTALYA'da yılbaşı gecesi pompalı tüfekle havaya ateş açıp, havai fişek patlatan 4 kişinin kimliği belirlenerek, toplam 17 bin 908 TL ceza uygulandı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, yeni yıla girerken beraberindekilerle birlikte aracından inip, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Diğerleri ise havai fişek patlattı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından çalışma başlatıldı. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu tüfekle ateş eden kişinin S.T. olduğu tespit edildi. S.T., dün saat 21.00 sıralarında kullanmış olduğu av tüfeği ile görevliler tarafından gözaltına alındı. Olay esnasında S.T.'nin yanında bulunan 3 kişinin de kimlikleri tespit edildi. 4 kişi hakkında İl Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesi gereğince 16 bin 200 TL idari para cezası ve 5326 sayılı kanunun 32'nci maddesi gereğince ayrı ayrı 427 TL olmak üzere toplamda 17 bin 908 TL para cezası uygulandı.


Yılbaşında pompalı tüfekle ateş açıp, havai fişek patlatan 4 kişiye 17 bin TL ceza
Yılbaşında pompalı tüfekle ateş açıp, havai fişek patlatan 4 kişiye 17 bin TL ceza
Yılbaşında pompalı tüfekle ateş açıp, havai fişek patlatan 4 kişiye 17 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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