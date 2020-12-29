Yılbaşında okunacak ve hediye edilebilecek kitap önerileri! Yılbaşı tatili için okunabilecek romanlar ve kitaplar!

Yılbaşı tatilinde vaktini güzel değerlendirmek isteyenler eğitici belgesel, film ve dizi izleyebileceği gibi kitap ve roman da okuyabilirler. Boş vakitlerinizi faydalı geçirmek isterseniz kitaplar tam size. Peki yılbaşında ve diğer tatil günlerinde okunabilecek en iyi romanlar nelerdir, en iyi kitaplar hangileridir?

Yılbaşında, tatillerde, boş vakitlerde okunabilecek en güzel kitaplar nelerdir? En iyi kitap ve roman tavsiyelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ROMAN NEDİR?

Roman, bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, onların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen uzun kurgusal anlatıma denir. Hikâyeye kıyasla daha uzun ve olaydan ziyade kişi merkezli bir yazı türüdür. Japon edebiyatının başyapıtlarından Genji'nin Hikâyesi dünyanın ilk romanı kabul edilir.

Roman büyük oranda düzyazıyla yazılır ancak nazım da içerebilir. Anlatılan olaylar kahramanlık öyküleri değil, sıradan insanların günlük yaşantılarıdır. Anlatılan olaylar, kendinden önceki türler gibi yalnızca saraylar ve savaş alanları gibi destansı mekanlarda değil, genellikle sokaklar, evler, meyhaneler gibi sıradan mekanlarda geçer. Kullanılan dil, nazım türlerinde olduğu gibi ağdalı değil günlük ve sıradandır.

Roman tarihe en bağlı edebiyat türüdür. Toplumsal, politik olaylar gelişmelerle de yakın ilişkidedir.

Roman, felsefe ve sanattan boş inançları kovmak ve bunların yerine akıl ve gerçeği geçirmek isteyen bir kültürel dönüşümün ürünüdür. Bu nedenle toplumların gelişimine, yani tarihe kopmaz biçimde bağlıdır. İnsanı, öncelikle toplumsal ve tarihsel bir varlık olarak konu alan ilk sanat türüdür.

İlk örneklerini François Rabelais, Dante, Miguel de Cervantes vermiştir.

YILBAŞINDA OKUNABİLECEK, HEDİYE EDİLEBİLECEK ROMAN VE KİTAP TAVSİYELERİ

Ailenizle birlikte okuyabileceğiniz faydalı birbirinden güzel kitaplar vardır. Şimdi sizlere kendi derlediğimiz en iyi, duygusal, romantik, macera, aksiyon, dram, sürükleyici, anlaşılır, klasik edebiyat türündeki kitapların isimlerini paylaşalım.

- Şeker Portakalı

- Simyacı

- Hayvan Çiftliği

- 1984

- Suç ve Ceza

- Serenad

- Fahrenheit 451

- Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

- Satranç

- Kürk Mantolu Madonna

- Acımak

- Uçurtma Avcısı

- Dönüşüm

- Bir Çöküşün Öyküsü

- Romeo ve Juliet

- Semerkant

- İnsancıklar

- Veronika Ölmek İstiyor

- Kuyucaklı Yusuf

- Yüzyıllık Yalnızlık

- İnce Memed

- Sefiller

- Aşk ve Gurur

- Sol Ayağım

- Yeraltından Notlar

- Son Ada

- Olasılıksız

- Doğu'nun Limanları

- Karamazov Kardeşler

- Beyaz Zambaklar Ülkesinde

- Yaban

- Aşk

- Fareler ve İnsanlar

- Sineklerin Tanrısı

- Bülbülü Öldürmek

- İçimizdeki Şeytan

Yılbaşı ve diğer tatil günleri için okunabilecek ve hediye edilebilecek roman ve kitap isimleri bunlardır. Sizlerin de tavsiye ettiği farklı kitaplar varsa yorum olarak bize yazabilirsiniz.