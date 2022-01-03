Yılbaşında Milli Piyango Geleneği Bozuldu mu? - Haberler
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Yılbaşında Milli Piyango Geleneği Bozuldu mu?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Poyraz, 1926'dan bu yana devam eden yılbaşı piyangosu geleneğinde yaşanan kan kaybını değerlendirdi.

ANKARA (DailyMotion.com) - Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Poyraz, 1926'dan bu yana devam eden yılbaşı piyangosu geleneğinde yaşanan kan kaybını değerlendirdi. VOA Türkçe'ye konuşan Poyraz, özelleştirme sonrasında güvensizlikten ötürü halkın piyango bileti almaya ilgisini azaldığını söyledi

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