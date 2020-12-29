Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? Kargolar yılbaşında açık mı?

Yeni yıla az bir zaman kala yılbaşında kargoların açık ya da kapalı olacağı merak ediliyor. 31 Aralık Perşembe gününe denk gelirken 1 Ocak'ın Cuma gününe denk gelmesi ile beraber vatandaşlar tatillerini hafta sonu ile birleştirebileceklerini de unutmamalıdır. Peki, yılbaşında kargolar çalışıyor mu? Kargolar yılbaşında açık mı?

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar açık olacak. Kargolarda açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise resmi tatil.

İşte yılbaşında kargolar ile ilgili merak edilenler

YILBAŞINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber kanunla belirlenen esaslara göre resmi tatil günleri belli oldu. Buna göre yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar (okul, hastane, ptt, sgk, üniversite ve bankalar) kapalı olacaktır. Sadece hastanelerin acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılacaktır.

PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

1 OCAK'TA EFT YAPILIR MI?

En çok merak edilen diğer sorulardan biriside 1 Ocak'ta EFT yapılır mı oldu? Bilindiği üzere tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan tüm bankacılık işlemleri 2 Ocak günü 08.00 civarında hesaplara yansıyacaktır. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.