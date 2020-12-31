Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? 1 Ocakta kargolar çalışır mı? Kargolar yılbaşında açık mı?

Yeni yıla girmeye saatler kala vatandaşlar "1 Ocakta kargolar çalışır mı?", "Yılbaşında kargolar çalışıyor mu?" gibi sorularının cevabını merak ediyor. Yılbaşında PTT, Yurtiçi, Sürat, ARAS, MNG kargoların çalışma saatlerini sizler için derledik. Peki, Kargolar yılbaşında açık mı?

Kargo çalışma saatleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanmıştı. İnternetten alışveriş yapan vatandaşlar '' yılbaşında kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' Kargolar kaça kadar açık?' sorusuna cevap arıyor. Peki, PTT, Yurtiçi, Sürat, ARAS, MNG kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

YILBAŞINDA KARGOLAR KAÇTA AÇILIR, KAÇTA KAPANIR? 2020 KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yılbaşı dahil cumartesi ve pazarı da içine alan 4 gün yasakta kargo alacaklar kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Bakanlığın genelgesinde yer alan bilgiye göre kargolar ve kargo firmalarında çalışanlar kısıtlamalardan muaf olacak. Kargolar yani açık olacak.

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

YILBAŞI YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Koronavirüs nedeniyle yılbaşı haftasında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edildi. Genelgede yasaklardan muaf olan kişiler ve iş yerleri de belirtildi. Hafta sonu günlerini cumartesi ve pazarı da içine alan 4 gün yasakta kargo alacaklar kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Bakanlığın genelgesinde yer alan bilgiye göre kargolar ve kargo firmalarında çalışanlar kısıtlamalardan muaf olacak.

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar, hafta sonu hayata geçirilen yasaklarla aynı esaslara tabii olacak. Buna göre kargoların çalışma saatleri, firmaların belirlediği saatlere uygun olarak devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan madde şöyle:

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Böylece sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapabilecek. Ancak firma, sipariş verilen platform gibi detaylar çalışma saatlerinde etkilidir.