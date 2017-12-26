Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da Kar Değil, Yağmur Yağacak

Soğuk ve karlı hava dalgası geçtiğimiz hafta yurdun büyük kısmında kendisini gösterdi. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre dondurucu soğuklar geride kalıyor ve hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükseliyor. Yılbaşını da içine alan hafta sonu yaklaşırken ise yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir yeni yıla hangi hava şartlarında girecek? İşte haftanın hava durumu detayları…

YILBAŞI GECESİ HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde geçtiğimiz günlerde etkisini sürdüren soğuk hava geride kaldı ve havalar ısınıyor. Hafta sonuna kadar artacak hava sıcaklıklarının ardından yeni yağışlı hava dalgası gelecek ve hava sıcaklıkları bir miktar düşecek. İstanbul ve Ankara'da yılbaşı gecesi sağanak yağmur bekleniyor, İzmir ise parçalı bulutlu bir havayla yeni yıla girecek.

KARS, ARDAHAN VE ERZURUM'DA KAR YAĞACAK

Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, Ankara ve çevresi, Karadeniz, güneyde yağmur görülebilir.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'un açıklamasına göre ise İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Açıklamaya göre lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.