Yılbaşında her bütçeye uygun kuruyemiş

Yılbaşını evinde geçiren vatandaşların vazgeçilmezi olan kuruyemiş fiyatları ile ilgili bilgiler veren Kuruyemişçi Cuma Tan, her bütçeye uygun ürünlerinin bulunduğunu ve vatandaşların damak zevklerine ve bütçelerine göre alışverişlerini yapabileceklerini söyledi.

Vatandaşlara kalite ve fiyat konusunda alternatif ürünler sunmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Cuma Tan, "Satışlar fiyat artışlarından dolayı biraz düştü ama dışarıda yılbaşı kutlaması geçtiğimiz yıllara göre çok çok pahalı. Biz de bu sebepten bu sene yılbaşından ümitliyiz. Biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız ve inşallah her zamanki yılbaşları gibi canlı bir yılbaşı olacak. İthal ürünler kurdan dolayı, yerli ürünler de ihracattan dolayı yukarı doğru bir ivme içinde. Yani zamlardan etkilenmeyen neredeyse hiçbir ürünümüz yok. Yüzde 60 ile 70 arasında bir fiyat yükselişi var. Vatandaşlar ufak ufak çerezlerini almaya başladılar. Genelde karışık çerezlerimizden alıyorlar. Herkese hitap eden karışık çerezlerimiz var, her bütçeye uygun ama dilerlerse ayrı ayrı da satılıyor. Biz Kayseri olarak çekirdek şehriyiz ve çekirdek özellikle çok hızlı satılıyor. Karışık çerezler için fiyatlar 45 TL ile 135 TL arasında değişiyor. Alternatif ürünler sunmaya çalışıyoruz. Her şeyin birinci sınıfı ile biraz daha düşük kaliteli ama fiyat olarak da uygun ürünler de sunmaya çalışıyoruz. Mesela fındığın Giresun çift kavrulmuşunu 110 TL'ye satıyoruz. Ordu tarafının fındığını 90 TL'ye satıyoruz. İthal badem 150 TL, yerli bademi 120 TL'ye satıyoruz. Antep Fıstığını 150 TL'ye satıyoruz, bir de bir kalite düşüğü var onu da 125 TL'ye satıyoruz. Çekirdekler iki çeşit. Çok iri çekirdeğimiz var 34 TL, normal boyutlarda olan bir çekirdeğimiz var 28 TL'ye. Osmaniye fıstığımızın irisi 35 TL, ufak ama lezzetlisi var 20 TL'ye satıyoruz" dedi.

Tan, fiyatı uygun ürünlerin atıl olmadığını ve lezzetli ürünler olduğunu söyleyerek, "Az önce de söylediğim gibi bir şey var dar bütçeli aileye de, orta bütçeli aileye de, yüksek gelirli aileye de hitap ettiğimiz ürünler var. Dediğimiz gibi ufak fıstık var 20 TL, çekirdeğin standart olanı var 28 TL. Karışık çerezimizin 45 TL olanı var. Bunlar atıl ürünler değil, yenilecek lezzetli ürünler. İnsanlar kendi kesesine göre en iyisini de alabilirler, orta kalitelisini de alabilirler. Benim vatandaşlara tavsiyem herkese göre ürün var ve herkes ayağını yorganına göre uzatsın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ