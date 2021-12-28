Yılbaşında eylem hazırlığındayken gözaltına alınan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı - Haberler
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Yılbaşında eylem hazırlığındayken gözaltına alınan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Yılbaşında eylem hazırlığındayken gözaltına alınan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin ve Adana'da, yılbaşında eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin ve Adana'da, yılbaşında eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Jandarma ekiplerince,23 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 terör örgütü DEAŞ üyesinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri deport edildi, biri adli kontrol şartıyla salıverilirken biri de serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik Mersin ve Adana'da şafak operasyonu düzenlemiş, belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti.

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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