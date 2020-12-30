Yılbaşında bazı cadde ve meydanlar, yabancı turistlere de kapalı olacak

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, yılbaşı akşamı belirlenen cadde, bulvar ve meydanların, yabancı turistler dahil girişlere kapalı olacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere "Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanmasının kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin ve alınan önlemlerin belirlenerek valiliklere bildirildiği ifade edilen genelgede, bu kapsamda, Kovid­-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatının verildiği belirtildi.

Genelgede, sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda, turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye'de bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar, il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul'da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir'de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılacağı kaydedildi.

Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin zamanında yapılacağı ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere girişi engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanacağı aktarılan genelgede, belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca yabancı turistlerin bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyeceği dile getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan