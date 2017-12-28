'Yılbaşında ağaç kesme fidan dik' kampanyası kapsamında 10 bin fidan dağıtıldı



KİLİS - Kilis'te, 'Yılbaşında ağaç kesme fidan dik' kampanyası çerçevesinde vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı.

Adnan Menderes kavşağında tıra yüklenen 10 bin fidan, Kilis Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ ile orman personeli tarafından ücretsiz dağıtıldı. 'Yıl başında ağaç kesme fidan dik' kampanyası çerçevesinde dağıtılan fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar fidanları almak için birbiriyle yarıştı.

Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ, "Ağaç kesmek ağaçların ölümüne neden olmak doğru bir şey değil, yabancıların yılbaşı dolayısıyla ağaçları keserek yılbaşına onlarla girmesini duyuyoruz. Biz bunu uygun görmüyoruz. Ağaçların kesilerek değil, tam tersi ağaçları dikerek, insanları yeni yıla girmelerini ve toprağı yeşertmelerini istiyoruz. Bu vesile ile Kilis'te, 10 bin adet fidan dağıtıyoruz" dedi.

Vatandaşlar da kampanyaya destek verdiklerini söyleyerek, herkesi ağaç dikmeye çağırdıklarını ifade etti.