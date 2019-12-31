Yılbaşında 6 bin 500 polis görev başında olacak

31.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:03

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursalıların yeni yıla güven ortamında girebilmeleri için 6 bin 500 personeli görevlendirdi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmelerini sağlamak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alındı. Alınan tedbirler kapsamda, yılbaşı gecesi saat 18.00 ile 06.00 saatleri arasında, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kozahan olmak üzere, metro istasyonları, eğlence ve alışveriş merkezlerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapılacaktır. Toplam 6 bin 500 personel görevlendirilirken, vatandaşlar da ihbar ve şikayetleri için '155 Polis İmdat' veya '112 Acil Çağrı Merkezi' hattını kullanabilecek. - BURSA

Kaynak: İHA