Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında marketler açık olacak mı?

Kabine sonrası açıklamalar sonrası vatandaşların Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında marketler açık olacak mı? gibi soruları yayılmaya başlandı.

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yılbaşında marketler açık olacak mı? Detaylar haberimizde.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00 ile 4 Aralık Pazartesi saat 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı olacaktır. Tedbirler kapsamında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak.

YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Yılbaşı akşamı ve sonrası gelen sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşların en merak ettiği konulardan biri sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu saat 10.00 ile 17.00 arası tüm marketler açık. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.