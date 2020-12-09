Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak?
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Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak?

09.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:31
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısında koronavirüs konuları yer alacak. Peki, Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak?

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşı yaklaşırken vatandaşların merak ettiği konulardan biri Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirtti. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İlhan şunları söyledi: "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Toplantıda, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanılmayacağı ve kısıtlamaların genişletilmesi ele alınacak. Kritik toplantıda vaka ve vefat sayılarına göre yeni bir yol haritası çizilecek. Bilim Kurulu'nda ayrıca yoğun bakımlardaki doluluk oranı, alınan tedbirlerin etkileri de ele alınacak.

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