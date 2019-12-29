Yılbaşında 317 bin 121 güvenlik görevlisi sahada olacak

29.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:20

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere güvenlik tedbirlerini artırdı. 30 Aralık'ta başlayacak olan yılbaşı tedbirleri kapsamında 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personel görev alacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personel yılbaşı tedbirleri kapsamında görev alacak. Ayrıca 650 dedektör köpek de yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapacak. Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Bu kapsamda 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak.

81 İL VALİLİĞİNE YILBAŞI GENELGESİ

Bakanlık ayrıca 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, devriye uygulamaları artırılacak. Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ve Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında son zamanlarda yoğun talep gören tren hatlarında, gar giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanacak. Vatandaşların ve Türkiye'ye turizm maksadıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak. Nöbet ve kontrol görevindeki personel başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak, sadece göreve odaklanmaları sağlanacak. Personel ve vatandaşların güvenliği ön planda tutulmak suretiyle her türlü ihbarın kısa sürede değerlendirilmesi ve yeteri kadar ekip sevk edilmesi sağlanarak, sevk edilen ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme ve benzeri) koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanacak. Görev sırasında teknik araç ve gereçler ile köpek unsurları etkin bir şekilde kullanılacak.

Pasaport/pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancıların tespiti titizlikle yapılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bildirilecek. Kimlik Bildirme Kanunu'nun apartmanlar ve günlük kiralanan evler başta olmak üzere kanun kapsamındaki tüm alanlarda titizlikle uygulanmasına önem verilecek. Kara ve denizden alınan tedbirler gözden geçirilecek ve ilave tedbirler alınacak. Özellikle enerji arz sürekliliği kapsamında kritik enerji tesislerinde alınan güvenlik önlemleri mutlaka gözden geçirilecek ve ilave tedbirler alınacak. Yeni yıl gecesi evlerde, bağ ve bahçelerde, inşaat ve iş yerlerinde, besihanelerde yapılabilecek hırsızlıklara karşı vatandaşlar bilgilendirilecek, önleyici olarak devriye ekipleri görevlendirilecek.

TRAFİKLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER

Hava şartlarının da dikkate alınması suretiyle özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlarda kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısı artırılarak, 29 Aralık tarihinden itibaren her gün saat 21.00'den sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek. Trafik kontrolleri kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak, olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timleri yol güzergahlarında sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda sabit/seyir halinde ve tepe lambaları sürekli yanar vaziyette görevlendirilecek. Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçlar önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilecek. Gece 00.00'dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek, denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahıslar, mahallinden temin edilecek ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.

KIŞ TURİZM MERKEZLERİNE İLAVE TEDBİRLER

Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak ve ihtiyaç halinde trafik timlerinin asayiş devriyeleri ile takviye edilecek. Güzergah üzerinde yapılan trafik kontrollerinde araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek. Işık donanımı bozuk araçların eksiklikleri giderilinceye kadar trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, yangın söndürme cihazı ve ilk yardım çantası bulunmayan, mevsim şartlarına göre gerekli teçhizat ve avadanlıkları olmayan araçların eksikliklerini tamamlamaları sağlanacak.

Trafik akımının yoğunlaşacağı tahmin edilen alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda trafik birimlerinin büro hizmetlerinde çalışan personelden mobil ekiplere takviye yapılarak trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri artırılacak. Denetimler gerektiğinde asayiş birimleri ile koordineli olarak karayolunda akan trafiği ve personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmeden aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak. Güzergahta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilmesi, sürücülerin mevcut durumla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerektiğinde uygun alanlarda bekletilmeleri için çalışma yürütülecek.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA